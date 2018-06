Aprovação do presidente da Colômbia cai para 21% A aprovação do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, caiu 27 pontos porcentuais, para 21%, o pior desempenho registrado desde que assumiu o comando do país, informou a pesquisa desenvolvida pelo instituto Gallup. Uma pesquisa da mesma instituição realizada em junho apontava que a aprovação do presidente colombiano era de 48%.