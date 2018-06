Aprovação para reeleição de Netanyahu diminui

A taxa de aprovação de Netanyahu caiu para 38%, de acordo com a sondagem publicada no jornal Haaretz. Levantamentos anteriores indicaram que as taxas de aprovação estavam em 50% no fim da guerra de Gaza em agosto deste ano e 77% a no meio da guerra no início de agosto.

A sondagem sugeriu que o público está quase igualmente dividido sobre se Netanyahu deve concorrer a um novo mandato com 47% se opondo à ideia e 45% a favor, a margem de erro é de 4,1% da votação.

Ainda assim, Netanyahu é visto como o mais adequado a servir como primeiro-ministro, superando o seu concorrente mais próximo, Yitzhak Herzog presidente do Partido Trabalhista de oposição por uma margem de 2 para 1. Fonte: Associated Press.