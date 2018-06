Aprovado pelo Senado, governo populista promete endurecer regras contra imigração ilegal na Itália 

ROMA - O governo do primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, recebeu nesta terça-feira, 5, o voto de confiança do Senado, com um placar de 171 a 117, além de 25 abstenções. A votação na Câmara dos Deputados será nesta quarta-feira, 6.

Conte é o chefe de governo, mas, na prática, está subordinado aos líderes da coalizão populista e de ultradireita Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas, e Matteo Salvini, da Liga.

Em seu discurso no Senado, Conte prometeu endurecer as regras contra a imigração ilegal, defendeu reformas na União Europeia e pediu a redução das sanções econômicas contra a Rússia.

+ The Economist: Temos um premiê

"É um momento importante para mim e para o país", declarou o premiê. Se autodeclarando "advogado do povo", Conte ressaltou que governará com "humildade e determinação, movido pelo espírito de serviço". "Haverá uma mudança radical", prometeu, assumindo o rótulo de "populista". "Se o populismo é a atitude de escutar as necessidades do povo, então somos populistas", disse. / AFP e ANSA