Apuração das primárias para eleições legislativas na Argentina mostra vantagem da oposição

BUENOS AIRES - A principal aliança de oposição ao governo da Argentina está em vantagem sobre a coalizão governista nos maiores distritos do país, de acordo com as primeiras parciais da apuração das primárias das eleições legislativas realizadas neste domingo, 12. A votação é considerada o primeiro teste nas urnas do presidente Alberto Fernández.

Na província de Buenos Aires, onde está 37% do eleitorado nacional, as listas de pré-candidatos apresentada pela Juntos por el Cambio, que tem como expoente o ex-presidente Mauricio Macri, obteve 38,26% dos votos, com 46,35% das urnas apuradas.

Já a coalizão governista Frente de Todos, encabeçada por Victoria Tolosa Paz aparece com 33,67% dos votos, seguida por outras formações de oposição.

Nas três subdivisões do território que têm mais eleitores depois da província de Buenos Aires, a Juntos por el Cambio também aparece na frente na apuração. Em Córdoba, com 47,5% da escolha do eleitorado; em Santa Fe, com 41,64%, e na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, com 48,37%.

Nas primárias legislativas, em que o voto é obrigatório, estavam aptos a participar 34,3 milhões de eleitores, que deveriam ajudar a definir as listas dos candidatos que participarão do pleito de novembro no país.

Daqui dois meses, serão renovadas 127 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados - em que não há maioria absoluta atualmente -, e 24 das 72 do Senado, onde o bloco governista é maior.

As eleições deste domingo, cuja votação foi encerrada às 18h, foram realizadas com rígidos protocolos para evitar a propagação da covid-19. / EFE