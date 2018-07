Apuração mostra Obama com 58,299 milhões de votos

Até 8h (de Brasília), o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que conquistou um segundo mandato na disputa contra o republicano Mitt Romney, aparecia com 58,299 milhões de votos, representando 50,1% do voto popular, segundo o site do Huffington Post. Romney tinha 56,197 milhões de votos, ou 48,3%.

No Colégio Eleitoral, Obama mantinha 303 dos 538 votos no mesmo horário, 33 a mais do que a maioria de 270 necessária para garantir a vitória.

A vitória na Pensilvânia, que se inclinara nas últimas semanas para Romney, e também em Ohio e em Michigan, Estados de imensa participação da indústria automotiva em suas economias, garantiram ao presidente a reeleição.

Em seu discurso da vitória, perante centenas de correligionários democratas que lotaram um ginásio em Chicago Obama disse que o povo americano lutou durante tempos econômicos difíceis e destacou que o "melhor ainda está por vir" nos EUA. Recebido com aplausos em sua cidade natal, ele estava ao lado da primeira-dama Michelle Obama e das filhas Sasha e Malia.

O democrata afirmou querer se encontrar com seu Romney para discutir como eles poderão trabalhar juntos. O presidente reeleito disse que eles podem ter "lutado ferozmente" durante a campanha eleitoral, "mas isso é só porque amamos profundamente este país."