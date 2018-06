Arab Bank é considerado culpado de financiar terrorismo

O júri chegou a uma decisão após 30 dias de julgamento e cerca de dois dias de deliberação, rejeitando as alegações do banco de que nunca negociou intencionalmente com ninguém da lista de terroristas do governo. O veredicto da corte do distrito federal no Brooklyn marcou o fim de mais de uma década de litígio.

Durante o processo, advogados que representavam as vítimas dos ataques terroristas do Hamas no começo dos anos 2000 apresentaram evidências de que o banco desviou conscientemente compensações de doadores da Arábia Saudita às famílias de homens-bomba, além de fornecer serviços bancários aos líderes do Hamas e centros de caridade supostamente controlados pelo grupo, considerado uma organização terrorista pelos EUA.

Um julgamento separado vai determinar quanto o banco deve às cerca de 300 vítimas e membros das famílias de vítimas dos 24 ataques em Israel, Gaza e Cisjordânia entre 2001 e 2004, durante a revolta palestina conhecida como segunda intifada. Fonte: Dow Jones Newswires.