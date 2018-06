Árabes afirmam que ataques no Iêmen devem continuar até retirada de rebeldes

A informação é de um comunicado divulgado neste domingo, o segundo dia da cúpula árabe realizada no resort de Sharm El-Sheikh, na costa do Mar Vermelho. O principal tema das reuniões tem sido a crise no Iêmen, com a continuidade dos ataques aéreos contra posições de rebeldes e seus aliados.

O comunicado também pede colaboração militar e de inteligência entre os países árabes, além de esforços internacionais para combater os grupos militantes islâmicos. Os líderes também pediram que o Ocidente adote uma abordagem mais abrangente, uma referência velada ao desejo do Egito e de outros países de uma intervenção militar na Líbia, onde um grupo do Estado Islâmico e outros extremistas atuam. Fonte: Associated Press.