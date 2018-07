Árabes do Golfo Pérsico reconhecem oposição síria O Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne seis países árabes do Golfo Pérsico, reconheceu nesta segunda-feira um novo grupo que reúne a oposição síria como legítimo representante do povo sírio, no primeiro endosso formal aos opositores que tentam derrubar o governo do presidente Bashar Assad. A Arábia e o Kuwait fazem parte do Conselho. No domingo, os vários grupos que fazem parte da oposição síria chegaram a um acordo para unificar a liderança, após uma semana de debates no Catar. O acordo também é apoiado pelos Estados Unidos e alguns países europeus.