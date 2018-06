Árabes mostram otimismo cauteloso com acordo nuclear A Arábia Saudita teve uma reação silenciosa ao pacto nuclear firmado pelo Irã com as potências mundiais, enquanto outros países árabes do Golfo mostraram um otimismo cauteloso com o anúncio. Analistas políticos, por sua vez, acreditam que o acordo pode aliviar as tensões em uma região marcada por batalhas entre o Irã xiita e os árabes sunitas. No entanto, temem que o governo iraniano se sinta livre para avançar em outras frentes, não-nucleares, contra seus rivais do Oriente Médio.