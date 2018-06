Arábia Saudita anuncia campanha militar no Iêmen

Segundo Al-Jubeir, a ofensiva começou às 21 horas (de Brasília). "Faremos todo o necessário para proteger o povo iemenita e o governo legítimo do país", disse.

O embaixador disse que dez países irão participar da ofensiva, mas se negou a dizer quais são eles.

O reino sunita da Arábia Saudita acusa o grupo Houthi, que pertence a uma minoria xiita no país, de ser financiado pelo Irã. Ambos negam a acusação. Para Al-Jubeir, os houthis "sempre escolheram o lado da violência".

A campanha foi lançada no mesmo dia em que o presidente do Iêmen, Abed Rabbo Mansour Hadi, desapareceu da cidade de Áden, onde havia se refugiado. O governo de Hadi era visto como um aliado próximo dos Estados Unidos na região, e também peça importante no combate ao terrorismo. Fonte: Associated Press.