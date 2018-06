Arábia Saudita condena cinco à morte por ataques

Os bombardeios de Riade forçaram o lançamento de uma ofensiva contra militantes da Al-Qaeda, os quais oficiais dizem estar por trás dos ataques sincronizados. A mídia estatal reportou no domingo que a Corte Criminal Especializada de Riade emitiu cinco sentenças de morte e outros 37 foram sentenciados a prisão com penas de 3 a 35 anos. A defesa pode apelar. A nacionalidade dos condenados não foi revelada. Fonte: Associated Press.