Arábia Saudita confirma mais 3 mortes com novo vírus

O Ministério da Saúde informou que os três doentes tinham entre 24 e 60 anos e possuíam doenças crônicas, incluindo insuficiência renal. Segundo o ministério, eles foram hospitalizados há um mês.

O ministério também anunciou um novo caso de vírus respiratório relacionado ao vírus chamado de MERS, elevando para 38 o número de infectados na região.

A Organização Mundial de Saúde disse que pela primeira vez o novo vírus é visto na região do Oriente Médio e já vitimou mais de 49 pessoas no mundo. As informações são da Associated Press.