Arábia Saudita confirma mais 3 mortes por Mers

As mortes elevam a 142 o número de óbitos provocados pela doença no reino. Desde 2012, 496 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no mundo, sendo 483 na Arábia Saudita. A maior parte dos casos registrados em outros países envolveu pessoas que estiveram no reino recentemente.

Na terça-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizará uma reunião de emergência para discutir o surto de Mers. Fonte: Dow Jones Newswires.