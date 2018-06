Arábia Saudita diz que dois oficiais foram mortos em conflitos no Iêmen O governo da Arábia Saudita afirmou que uma troca de tiros com rebeldes xiitas do Iêmen matou um comandante e um soldado do exército do país. O porta-voz do Ministério do Interior, Mansour al-Turki, disse que os oficiais foram mortos por fogo pesado vindo de dentro do Iêmen. Quatro outros soldados foram também ferido, acrescentou.