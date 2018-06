Arábia Saudita e EUA dizem que cessar-fogo no Iêmen começa na terça-feira

Eles advertiram, porém, que a trégua depende da cooperação dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã. "O cessar-fogo acabará se os houthis e seus aliados não cumprirem seus acordos", disse Al-Jubeir.

Kerry disse que o cessar-fogo "não significa a paz" e pediu que os houthis e outros grupos iemenitas voltem à mesa de negociação, buscando uma solução política para o conflito. A trégua pode ser ampliada, segundo ele. A Arábia Saudita realiza uma ofensiva aérea contra os houthis desde o fim de março.

Kerry disse que o plano previa que as forças houthis interrompessem a violência e parassem com quaisquer movimentos de tropas ou outras armas pesadas. Segundo ele, os países do Golfo também planejam buscar um acordo abrangente de segurança, quando se encontrarem, na próxima semana, em Camp David, nos EUA, com o presidente Barack Obama. / DOW JONES NEWSWIRES