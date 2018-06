Arábia Saudita envia ajuda hospitalar ao Egito

O país africano vive uma onda de violência desde quarta-feira, quando forças militares atacaram dois acampamentos de simpatizantes do presidente deposto Mohammed Morsi. Nas últimas 24 horas, pelo menos 173 pessoas morreram, segundo autoridades locais. Desde o início dos confrontos, ao menos 600 pessoas morreram.

Após a queda Morsi, no dia 3 de julho, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait prometeram uma ajuda no total de US$ 12 bilhões para apoiar a economia vacilante do Egito. As informações são da Dow Jones Newswires.