Arábia Saudita escolhe novo príncipe herdeiro A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que o ministro da Defesa, Salman bin Abdul-Aziz, é novo príncipe herdeiro do país. A confirmação oficial ocorre um dias depois do enterro do príncipe Nayef, anteriormente o primeiro na linha sucessória, que morreu na semana passada, em Genebra.