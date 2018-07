Arábia Saudita executa mulher por 'magia e feitiçaria'

RIAD - Autoridades sauditas executaram uma mulher condenada por praticar magia e feitiçaria. O Ministério do Interior saudita disse em comunicado que a execução ocorreu nesta segunda-feira, mas não forneceu detalhes sobre o crime cometido pela mulher.

Mas o jornal al-Hayat, publicado em Londres, citou Abdullah al-Mohsen, chefe da política religiosa que deteve a mulher, dizendo que ela enganou pessoas e as fez pensar que era capaz de tratar doenças, cobrando US$ 800 por sessão.

O diário diz que uma investigação foi realizada e que a mulher foi detida em abril de 2009, sendo posteriormente condenada por um tribunal saudita. O jornal não forneceu o nome da mulher, mas disse que ela tinha mais de 60 anos.

A medida desta segunda-feira eleva para 76 o número de pessoas executada na Arábia Saudita neste ano, segundo contagem da Associated Press. Pelo menos três eram mulheres. As informações são da Associated Press.