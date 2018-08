Arábia Saudita expulsa embaixador e suspende acordos com Canadá

RIADE - O governo da Arábia Saudita expulsou nesta segunda-feira, 7, o embaixador do Canadá no país em uma retaliação às críticas feitas por autoridades canadenses sobre prisões de ativistas dos direitos das mulheres. A monarquia saudita também suspendeu acordos comerciais e investimentos e cortou programas de intercâmbio com o país ocidental.

A escalada entre as duas nações começou na quinta-feira, 2, quando a ministra de Assuntos Extrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, disse estar "muito preocupada" com a prisão de duas ativistas dos direitos das mulheres. Nassima Al-Sadah e Samar Badawi, ativista laureada em 2012 com o Prêmio Internacional às Mulheres de Coragem do Departamento de Estado dos EUA, foram detidas na semana passada por protestarem contra a lei que obriga a mulher saudita a pedir autorizações ao marido para uma série de situações, incluindo viajar.

Badawi também é irmã do dissidente e escritor saudita Raif Badawi, cujos familiares receberam cidadania canadense no mês passado e hoje vivem no Quebec.

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 2 de agosto de 2018

No domingo, 5, a embaixada canadense na Arábia Saudita publicou, em árabe, o comunicado da ministra exigindo a soltura imediata das ativistas. Foi a primeira vez que a representação canadense criticou oficialmente a série de prisões contra dissidentes e ativistas de direitos humanos que ocorre na Arábia Saudita desde maio.

Nesta segunda, o príncipe Mohammed bin Salman respondeu às críticas com a ordem de expulsão do embaixador canadense no país, que deverá deixar o reino em 24 horas. O governo saudita também suspendeu acordos de comércio e investimentos mantidos com o Canadá e, segundo a mídia local, a retaliação levará ao corte de programas de intercâmbios firmados entre os dois países, afetando 12 mil estudantes sauditas que estudam no Canadá com bolsas subsidiadas pelo governo.

A empresa aérea estatal saudita também suspenderá todos os voos para o Canadá a partir da próxima segunda-feira, 13.

Mais cedo, o ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita classificou as críticas e exigências canadenses como uma "flagrante interferência em assuntos domésticos do Reino, indo contra todas as normas e protocolos internacionais" e também uma "inaceitável afronta às leis e ao processo judicial do Reino."

A Arábia Saudita é o segundo maior mercado de exportação do Canadá no Golso Pérsico, com exportações excedendo 1,4 bilhões de dólares canadenses em 2017, segundo dados do Statistics Canadá. A maior parte dos produtos enviados ao país árabe são veículos e armas, incluindo um acordo de US$11,5 bilhões firmado em 2014 pelo então primeiro-ministro Stephen Harper. //THE WASHINGTON POST