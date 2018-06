Arábia Saudita fecha acordo bilionário com França para reforço militar

PARIS - A Arábia Saudita assinou três acordos no valor de mais de US$ 12 bilhões com a França nesta quarta-feira, 24, para a compra de 23 helicópteros, 50 jatos da Airbus e 2 possíveis reatores nucleares de nova geração, além de resíduos nucleares e treinamento de segurança, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores da França.

A Arábia Saudita tem buscado reforçar a capacidade de suas Forças Armadas enquanto lidera uma coalizão contra extremistas no Iêmen. O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel Al-Jubeir, também pediu mais ajuda para a reconstrução do Iêmen. "Países do Golfo devem enviar ajuda para o Iêmen para que eles possam reconstruir seu país e encontrar uma solução política e assinar um acordo de paz", disse Al-Jubeir. / ASSOCIATED PRESS