Cerca de 2 milhões de peregrinos - aproximadamente 1 milhão a menos do que no ano passado - juntaram-se em um acampamento em Mina, a 5 quilômetros da cidade sagrada.

As autoridades sauditas suspenderam a emissão de vistos a idosos e gestantes, como precaução por causa de uma novo coronavírus que matou 50 pessoas no reino nos últimos meses. Fonte: Associated Press.