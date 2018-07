A polícia religiosa da Arábia Saudita advertiu os jogadores de futebol que atuam no país contra a exibição de braços e pernas tatuados. A ordem partiu da Comissão de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício do reino. Uma carta foi enviada aos jogadores exigindo que os tatuados cubram os desenhos com panos antes do início das partidas.