Arábia Saudita negocia com rebeldes houthis para acabar com guerra no Iêmen

RIAD - A Arábia Saudita está negociando com os rebeldes houthis para acabar com a guerra no Iêmen, informou uma fonte do governo de Riad nesta quarta-feira, 6.

"Temos uma via de diálogo aberta com os houthis desde 2016 e seguimos nos comunicando para apoiar a paz no Iêmen", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

Para Entender Quem são os houthis e por que o Irã é responsabilizado Grupo rebelde do Iêmen apoiado pelo Irã reivindicou a autoria de explosões em duas bases sauditas de refinamento de petróleo

O anúncio é feito após uma intensificação dos ataques de mísseis e drones por parte dos rebeldes contra cidades sauditas, seguida por um período de maior calma.

Os rebeldes houthis, que não comentaram até o momento a declaração, contam com o apoio do Irã. Eles assumiram o controle da capital iemenita, Saná, em 2014 e depois de outras áreas do norte do país.

A Arábia Saudita lidera a coalizão que atua militarmente no Iêmen desde março de 2015, com o objetivo de impedir que os rebeldes controlem todo o território do país. / AFP