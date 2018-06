Arábia Saudita planeja regular conteúdo no Youtube

Najm disse que a agência está tentando descobrir quais tipos de usuários serão afetados e como aplicará as novas regras. "Ainda não temos um modo claro para implementar isso", afirmou ele. "Não está claro quem será submetido a isso...está tudo sob análise." O Google, que controla o Youtube, informou que não comentaria sobre o assunto.

A Arábia Saudita adotou outras medidas recentemente para regular a mídia online, exigindo que dezenas de agências de notícias parem de operar por não terem as licenças necessárias. Najm explicou que o objetivo das novas normas estudadas é encontrar modos de administrar melhor a explosão de conteúdo produzido localmente no Youtube e garantir que os usuários respeitem as regras conservadoras do país muçulmano.

Conforme ele, a Autoridade Geral para Mídia Audiovisual, que opera vinculada ao Ministério de Cultura e Informação, não busca reprimir a criatividade ou liberdade de expressão na Internet. Fonte: Associated Press.