Arábia Saudita prende 88 suspeitos de integrar Al-Qaeda

Um alto oficial de segurança da Arábia Saudita informou nesta terça-feira que policiais prenderam 88 homens suspeitos de serem parte de uma célula da Al-Qaeda que planejava ataques dentro e fora do país.

O porta-voz do Ministério do Interior, Mansour Al-Turki, não deu detalhes sobre os possíveis ataques, mas afirmou que 59 dos homens capturados haviam sido presos anteriormente por crimes semelhantes. Ele também disse que o grupo planejava assassinatos.

Al-Turki afirmou que as forças de segurança monitoraram o grupo por meses e identificaram seus planos. Segundo ele, as prisões foram feitas nos últimos dias e a polícia está "seriamente monitorando" qualquer pessoa que possa se juntar a um grupo terrorista.

A polícia informou que três dos homens são do Iêmen, um não teve a nacionalidade identificada e os demais são da Arábia Saudita.

O anúncio vem em meio ao avanço do grupo extremista Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que fez a Arábia Saudita tomar medidas mais duras contra simpatizantes que poderiam ameaçar a estabilidade do reino. Neste ano o país tornou ilegal que seus cidadãos lutem em outros países e que qualquer pessoa incentive jovens nesse tipo de ação.

No final de semana, o rei saudita Abdullah alertou que extremistas poderiam atacar a Europa e os Estados Unidos se não houvesse uma forte resposta internacional ao terrorismo, em referência à ofensiva do Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.