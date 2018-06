Arábia Saudita registra 102 mortes por vírus MERS

Entre as vítimas mais recentes estava uma criança de nove meses de idade, segundo o ministério. O número de infecções registradas na Arábia Saudita aumentou para 339, incluindo dois médicos e dois enfermeiros de um único hospital em Tabuk, no noroeste do país, de acordo com o órgão.

O pânico em relação à proliferação do vírus entre os funcionários do corpo médico levou ao fechamento temporário da principal sala de emergência do hospital. Pelo menos quatro médicos do Hospital King Fahd, em Jeddah, renunciaram no começo do mês, depois de se recusarem a tratar pacientes infectados com o vírus MERS. Fonte: Dow Jones Newswires.