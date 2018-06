Arábia Saudita rejeita assento rotativo no CS da ONU

O Ministério de Relações Exteriores saudita pediu desculpas por não aceitar o assento, poucas horas depois de o país ter sido eleito como um dos 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança.

Em uma declaração, as queixas do governo de Riade com a ONU se focaram, principalmente, nos programas de armas nucleares em construção no Oriente Médio, uma referência velada ao Irã. Teerã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos.

"O fracasso do Conselho de Segurança em tornar o Oriente Médio uma zona livre de todas as armas de destruição em massa, seja por causa de sua incapacidade de dominar os programas nucleares de todos os países da região... é um sinal e uma prova da incapacidade do Conselho de Segurança para desempenhar as suas funções e responsabilidades", disse o Ministério de Relações Exteriores.

No documento, a Arábia Saudita também alega que a ONU "permitiu que o regime sírio matasse pessoas" e usasse armas químicas diante "mundo inteiro sem enfrentar quaisquer penalidades". Fonte: Dow Jones Newswires.