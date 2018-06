Arábia Saudita relata mais três mortes por Mers O Ministério da Saúde da Arábia Saudita relatou nesta segunda-feira mais três casos de morte pelo vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, na sigla em inglês), todos na cidade de Jeddah, no oeste do país. As vítimas foram um homem de 45 anos e duas mulheres na faixa dos 50 anos. Com isso, chega a 115 o número de pessoas que morreram no Oriente Médio depois de contrair esse vírus e a 414 o total de sauditas contaminados.