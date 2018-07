Arábia Saudita retira embaixador do Egito após ameaças A Arábia Saudita decidiu retirar seu embaixador do Cairo e fechar as missões diplomáticas no Egito, informou a agência de notícias oficial SPA neste sábado. Um porta-voz citado pela SPA afirmou que as medidas foram decidias em resposta a manifestações fora de suas missões no Egito e ameaças depois do anúncio de prisão de um advogado egípcio na Arábia Saudita. As informações são da Dow Jones.