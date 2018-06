Arábia Saudita vai ajudar Egito com até mais US$4 bilhões, diz jornal

CAIRO -A Arábia Saudita deve dar ao Egito até US$ 4 bilhões em ajuda adicional em forma de depósitos no banco central e produtos petrolíferos, informou o jornal estatal Al-Ahram nesta quinta-feira, 30.

Citando uma fonte ministerial não identificada, o jornal disse que o pacote de ajuda será definido durante uma visita na próxima semana do primeiro-ministro interino do Egito, Hazem el-Beblawi, ao reinado.

Países do Golfo Pérsico tem enviado bilhões de dólares ao Egito desde que o Exército derrubou o presidente Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, em julho do ano passado.

Os recursos têm ajudado a manter a economia egípcia durante um período de turbulência política, que prejudicou duramente os investimentos e o turismo.

A economia cresceu apenas 1,04% no trimestre até setembro de 2013 em comparação com um ano antes, de acordo com dados do banco central. / REUTERS