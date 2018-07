Arábia Saudita vai retirar unidades militares do Bahrein Um oficial militar da Arábia Saudita disse hoje que o reino pretende retirar algumas de suas unidades militares que integram a força de 1.500 soldados de países do Golfo Pérsico enviados ao Bahrein para ajudar a reprimir o levante xiita no país. No entanto, Nabil al-Hammar, um auxiliar do rei bareinita, afirmou que não há planos para uma retirada total.