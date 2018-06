Arábia Saudita vê acordo com Irã como 'primeiro passo' A Arábia Saudita demonstrou cautela com o acordo entre o Irã e o grupo de potências formado por Alemanha, China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia. Na avaliação de Riad, o acordo é um "primeiro passo" em direção a uma solução mais abrangente sobre o futuro do programa nuclear iraniano.