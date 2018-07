Arcebispo de Canterbury será anunciado sexta-feira O próximo Arcebispo de Canterbury, líder espiritual da Igreja Anglicana, deve ser anunciado na sexta-feira, informou o gabinete do primeiro-ministro britânico David Cameron. O governo e a igreja não confirmaram as especulações sobre o nome escolhido, mas os jornais "The Times" e "Daily Telegraph" informaram que será Justin Welby, atual bispo de Durham. Ele sucederia Rowan Williams como chefe da igreja na Inglaterra e líder espiritual dos 77 milhões de anglicanos em todo o mundo. Welby, que assumiu o cargo de bispo há apenas um ano, já trabalhou na indústria do petróleo.