Arcebispo sul-africano diz estar rezando por Mandela, que segue internado

JOHANESBURGO - O arcebispo sul-africano Desmond Tutu disse neste domingo que está rezando pela recuperação do ex-presidente Nelson Mandela, que está hospitalizado há mais de duas semanas. Em uma entrevista para a emissora Radio 702, Tutu diz que está trocando mensagens por celular com a esposa de Mandela, Graça Machel.

Mandela, de 94 anos, foi internado em 8 de dezembro por causa de uma infecção pulmonar. Uma semana atrás ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de cálculos renais. Autoridades médicas dizem que seu estado de saúde melhorou nos últimos dias. Tutu, assim como Mandela, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o apartheid.

No sábado, Mandela havia recebido a visita do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, que pediu aos cidadãos do país que continuem rezando pela recuperação do antigo líder. As informações são da Associated Press.