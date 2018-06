Área é dominada por tráfico e contrabando

É também um local onde estão alguns dos destinos turísticos mais procurados do mundo, como o Monte Sinai - onde, segundo a tradição, Moisés teria recebido as tábuas dos Dez Mandamentos -, o Golfo de Ácaba e o Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina, de onde haviam saído os turistas que estavam no ônibus no qual as brasileiras foram sequestradas.

A segurança na região sempre foi precária e casos de sequestros e atentados com mortes contra turistas nunca foram incomuns.

Além dos beduínos, que reivindicam mais atenção do governo central e se consideram os verdadeiros proprietários da região, o Sinai registra também forte atuação de grupos islâmicos radicais.

De acordo com especialistas do setor de turismo, as condições de segurança se deterioraram ainda mais desde a queda do regime de Hosni Mubarak, em fevereiro do ano passado.

Além de reprimir duramente os movimentos fundamentalistas - hoje muito mais influentes no governo egípcio -, Mubarak havia chegado a um acordo com os beduínos para, com a receita da indústria do turismo, investir mais na infraestrutura da região.

O turismo é a principal fonte de receita da economia egípcia e atraiu cerca de 14 milhões de visitantes em 2010. Com a tensão política que tomou conta do país, porém, esse número caiu em mais de 25% no ano passado.

Em resposta a essa situação, associada à crise europeia, o governo egípcio passou a buscar parcerias com operadoras principalmente de países emergentes, como o Brasil, Rússia e China, baixando o preço de pacotes e oferecendo condições especiais de financiamento.

Segundo os especialistas egípcios, o setor de turismo vinha se recuperando gradualmente nos últimos meses, mas os sequestros, principalmente, na região do Sinai devem emperrar essa evolução.