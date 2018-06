Arena de touros na Espanha era usada para a plantação de maconha

MÁLAGA - As forças de Segurança espanholas descobriram duas plantações de maconha localizadas em uma arena de touros em uma fazenda de Málaga, no sul do país. A operação terminou com sete presos e a apreensão de 526 plantas e 63 quilos da droga.

Segundo a Guarda Civil, a fazenda pecuarista onde estava a estufa principal tinha capacidade para 10 mil plantas.

Dois homens britânicos responsáveis pelo plantio da droga foram presos. Enquanto plantavam, eles não saíam da fazenda em nenhum momento. Os outros cinco presos eram responsáveis pela logística e forneciam alimentos aos britânicos.

A arena estava coberta e havia sido transformada em duas grandes estufas, vistas por um helicóptero policial. No momento do flagrante, parte da droga havia sido colhida pos estava pronta para o consumo e 526 plantas de tamanho grande estavam em processo de secagem. / EFE