Argélia: ataque no deserto acaba com 'mortos e feridos' Militares argelinos lançaram ataques nesta quinta-feira contra o complexo industrial de gás natural, no sul da Argélia, onde radicais islamitas mantinham dezenas de reféns, em uma ação que deixou um número não determinado de mortos e feridos. A ação foi finalizada no final da tarde de hoje e deixou "mortos e feridos" disse o ministro das Comunicações da Argélia, Mohammed Said.