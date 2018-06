Argélia: Bouteflika é eleito presidente pela 4ª vez Abdelaziz Bouteflika ganhou as eleições presidenciais na Argélia, com 81,53% dos votos, informou nesta sexta-feira o ministro de Interior do país, Tayeb Belaiz, em coletiva de imprensa. Este será o quarto mandato de Bouteflika. Seu principal concorrente, Ali Benflis, recebeu 12,18% dos votos. De acordo com Belaiz, 51,78% dos argelianos compareceram às urnas de votação. Fonte: Dow Jones Newswires.