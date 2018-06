Argélia: Cálculo aponta 23 reféns e 32 militantes mortos Números preliminares indicam que 23 reféns e 32 militantes morreram no cerco de quatro dias em um campo de gás natural da Argélia, informou neste sábado o serviço de imprensa argelino. A agência citou um comunicado do Ministério do Interior do país e governos locais ao divulgar a contagem.