Argélia detém suspeitos de sequestrar europeias Quatro suspeitos de terem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda foram detidos pelo Exército da Argélia em Tamanrasset e Bechar, informou a agência Ansa da Itália nesta segunda-feira, citando o jornal argelino El Khabar. Os quatro detidos são suspeitos de terem participado do sequestro das trabalhadoras humanitárias Rossella Urru, italiana, Ainhoa Fernández de Rincón e Enric Gonyalons, espanholas. As três trabalhavam em um campo de refugiados do Saara Ocidental na Argélia. Segundo o jornal, as detenções fazem parte de operações militares para desmantelar um ramo da Al-Qaeda no Magreb Islâmico na Argélia meridional e libertar as três sequestradas.