Argélia revisa número de mortos em tragédia aérea

Ao mesmo tempo, o tenente Nassim Bernaoui, da defesa civil, confirmou nesta quarta-feira que um soldado sobreviveu à queda com ferimentos na cabeça. Não há detalhes sobre a situação do sobrevivente. A defesa civil argelina também não explicou o motivo da revisão do número de vítimas.

O avião, um Hércules C-130 da Lockheed, viajava de Tamanrasse, no sul do país, para Constantine, no leste. Aeronave, que partiu-se em três com o impacto no solo, caiu em Oum el-Bouaghi, a cerca de 500 quilômetros de Argel. Fonte: Associated Press.