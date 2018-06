Argelinos vão a almoço em protesto contra Ramadã Cerca de 300 pessoas participaram neste sábado (3) de um almoço público em uma região rebelde no norte da Argélia para protestar contra o que dizem ser uma perseguição aos que se recusam a cumprir o jejum religioso do Ramadã. A manifestação foi algo incomum para o norte da África, onde as pessoas podem ser presas por não jejuarem durante o mês sagrado muçulmano.