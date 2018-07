Argentina: Acusados de matar turistas são 'psicopatas' A perícia psiquiátrica feita pelos médicos forenses com os três acusados de terem estuprado e matado duas turistas francesas na província argentina de Salta, em julho, mostrou que eles são "psicopatas frios e com dupla moral", divulgou nesta quarta-feira o judiciário de Salta. Os assassinatos das turistas Cassandre Bouvier, de 29 anos, e Moumni Houria, de 24 anos, provocaram choque na relativamente calma província do norte argentino.