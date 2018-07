Sobe para 5 número de mortos por estudante em universidade na Califórnia

Texto atualizado às 16h46

OAKLAND, CALIFÓRNIA, EUA - Pelo menos cinco pessoas foram mortas nesta segunda-feira, 2, quando um estudante entrou em uma universidade católica de Medicina na Califórnia e disparou contra outros alunos. A informação é da AP. Segundo a AFP, o suspeito do tiroteio já foi preso.

Veja também:

PARA LEMBRAR: Atirador matou 4 em escola na França

ESPECIAL: Tragédia na escola

De acordo com a agência de notícias Efe, três corpos teriam sido removidos do local. A informação ainda não está confirmada, contudo. Segundo a CNN, o atirador também é estudante no local. O edifício da universidade foi esvaziado e há suspeitas de que o estudante possa estar ainda dentro da instituição.

De acordo com autoridades policiais mencionadas pela Fox News, duas pessoas foram atingidas na cabeça pelos tiros e pelo menos outras seis estariam feridas. A TV afirma ainda que diversos feridos foram levados do local em ambulâncias e um corpo era visto coberto sobre uma calçada.

Aguarde mais informações

Com Efe e AP