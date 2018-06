Argentina aprova acordo para compensar Repsol por YPF O Parlamento da Argentina aprovou um acordo para compensar a Repsol pela expropriação de sua unidade local, a YPF, segundo informações da companhia espanhola e da imprensa argentina. Os termos do acordo, pelo qual o governo argentino ofereceria à Repsol bônus no valor de cerca de US$ 5 bilhões, foram negociados durante vários meses, desde o fim do ano passado.