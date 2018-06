Argentina aprova plano de divisão do grupo Clarín O organismo argentino que regula os meios de comunicação no país, a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual (Afsca), aprovou a divisão do Grupo Clarín em seis empresas diferentes para adaptar-se à polêmica Lei de Mídia, aprovada no final de 2009. A maior holding multimídia do país havia apresentado o novo plano de negócios em dezembro, após perder uma longa batalha judicial na qual alegava que a norma era inconstitucional.