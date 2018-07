Argentina celebra 2.697 casamentos gays em um ano Este foi um grande ano para a união civil entre pessoas do mesmo sexo na Argentina. Na véspera do primeiro aniversário da legalização do casamento entre parceiros do mesmo sexo no país, 2.697 casais formados por gays ou lésbicas casaram-se na Argentina. A informação foi divulgada hoje pela federação argentina de gays, lésbicas, transexuais e Transgêneros.