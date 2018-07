Argentina condena repressores à pena perpétua

A Justiça argentina condenou ontem o ex-capitão Alfredo Astiz, um dos símbolos da repressão durante a ditadura (1976-1983), e outros 11 militares à prisão perpétua por 86 casos de sequestros, crimes, torturas cometidos na Escola de Mecânica da Armada (Esma).

Os parentes das vítimas de Astiz - conhecido como "o anjo loiro da morte"- celebraram quando ouviram que os juízes federais condenaram o ex-capitão à perpétua.

Estimativas de ONGs argentinas e internacionais como a Anistia Internacional indicam que a ditadura argentina assassinou 30 mil civis. Destes, 5 mil teriam passado pela Esma, o maior centro clandestino de detenção da ditadura. Menos de 150 sobreviveram às torturas e os fuzilamentos realizados pelos oficiais da Marinha.

O tribunal também condenou à perpétua o ex-capitão de corveta Jorge "Tigre" Acosta, famoso pelos requintes de crueldade contra os civis detidos na Esma. Ele foi um dos criadores dos "voos da morte" (voos sobre o Rio da Prata ou o mar, dos quais eram jogados os prisioneiros, ainda vivos). Durante o julgamento, Acosta afirmou que havia "lutado como um soldado em uma guerra".

Também foi condenado à pena perpétua Alfredo Donda Tigel, que sequestrou o irmão e a cunhada - militantes de esquerda -, os assassinou e ficou com as filhas deles.

Os outros oficiais condenados à perpétua são o almirante Oscar Montes - ex-chanceler da ditadura -, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Jorge Rádice, Alberto González, Julio César Coronel e Ernesto Weber.

Os oficiais Juan Carlos "Lobo" Fotea Daneri e Manuel Tallada foram sentenciados a 25 anos de prisão. Carlos Capdevilla, que realizou os partos clandestinos na Esma, foi condenado a 20 anos de prisão. Um dos mais cruéis torturadores, Juan Antonio "Piranha" Azic, recebeu a pena de 18 anos. Dos 18 militares julgados, 2 foram absolvidos.

A longa lista de sequestros, torturas e assassinatos de civis - além do roubo de bebês e o ocultamento da identidade dessas crianças - levou a quase dois anos de audiências. No total, prestaram depoimento 160 testemunhas, entre elas um grupo de 79 sobreviventes do centro de detenção clandestino.

O sequestro de bebês foi uma das marcas da Esma. Diversas estimativas calculam que ali teriam nascido entre 150 e 250 bebês. Suas mães eram assassinadas poucos dias após os partos. Em seguida, as crianças eram entregues a famílias de militares ou policiais.

Durante a ditadura militar, os comandantes decidiram eliminar de forma clandestina militantes e simpatizantes de organizações armadas de esquerda, como Montoneros (peronista) e ERP (marxista), além de sindicalistas, estudantes e opositores.

Astiz, que completa 60 anos no dia 8, já tinha sido condenado à prisão perpétua à revelia na França pelo desaparecimento das freiras francesas Alice Domon e Leonie Duquet.