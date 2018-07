Argentina: cônsul adjunto na Bolívia é encontrado morto

De acordo com a chancelaria, as autoridades de ambos os países estão tomando as providências para repatriar o corpo do diplomata, que foi encontrado pela polícia boliviana por volta das 10h, em um dormitório no 3º andar do edifício onde funciona o consulado. Versões da imprensa atribuídas à polícia da Bolívia, indicam que a morte por enforcamento teria ocorrido há dois ou três dias.

Esta é a segunda morte em sete dias no novo governo de Cristina Kirchner, que renovou seu mandato em dezembro. Na semana passada, em Montevidéu, funcionários de um hotel onde se hospedava a delegação argentina, encontraram o corpo do subsecretário de Comércio, Iván Heyn, de 34 anos, que participava da reunião de Cúpula do Mercosul. O corpo do economista foi encontrado nu e enforcado com o próprio cinto.