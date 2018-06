Argentina: Cristina faz minirreforma ministerial A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, fez uma minirreforma ministerial no primeiro dia de volta ao trabalho, nesta segunda-feira, 18. Cristina nomeou o governador da província de Chaco, Jorge Capitanich, para a Chefia de Gabinete da Presidência, no lugar de Juan Manuel Abal Medina, e o vice-ministro de Economia, Axel Kicillof, no lugar de Hernán Lorenzino. No Banco Central, Mercedes Marcó del Pont foi substituída por Carlos Fabrega. Cristina também decidiu trocar de nomes na pasta da Agricultura e Norberto Yauhar será substituído por Carlos Casamiquela.